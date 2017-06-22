Необходимо установить дизайн на сайт Джумлы

В раздел "Записи". Используем "Установить изображение записи" 1. Сделать, чтобы картинки были отфильтрованы по "Загруженные для этой записи" по умолчанию. - фильтр выбран сразу - после загрузки фото так же стоит этот фильтр 2. Блок "Изображение записи" Всегда и у ...