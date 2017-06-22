Необходимо установить дизайн на сайт Джумлы

Требуется установить шаблон [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fwww.site2templates.com%2Fprestashop-themes%2F5605-prestashop-pets-store-theme-58981.html]www.site2templates.com/pr...[/url] Далее по доработкам: 1. Перенести информацию с текущего сайта rendog.net 2. Реализовать блок выбора щенка. Жду ваших предложений по цене и срокам. Оплата поэтапно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Развернуть сайт на движке Джумла и установить туда дизайн.
Дизайн готов.
Полное ТЗ вышлю на почту.
Вся переписка только по почте.
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