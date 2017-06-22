Необходимо установить дизайн на сайт Джумлы

Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок173 просмотра
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Развернуть сайт на движке Джумла и установить туда дизайн. 

Дизайн готов. 

Полное ТЗ вышлю на почту. 

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6 лет назад
nikitatalykh
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад