nikitatalykh

У нас есть список сотрудников (15 человек), надо автоматически высылать такие сообщения им в вайбер по будням: 10:40 - "Начало кофи-брейка" 11:00 - "Завершение кофи-брейка" 13:00 - "Начало обеда" 14:00 - "Завершение обеда" 16:00 - "Начало кофи-брейка" 16:40 - "Завершение кофи-брейка"
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо сделать мотивационные плакаты по аналогии с приложенными сюда: 1. Переходи_на_Скрам.jpg Текст и картинку оставить, убрать "Королевства" на заднем плане. Улучшить качество для печати в большом формате 2. Взять картинку Ты_выполнил свой план.jpg и добавить на нее текст "что ты сделал ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо провести PR кампанию бренда в сети Интернет и СМИ Написание громких, возможно, скандальных статей на тематику бренда, размещение их на порталах и в СМИ Создание вирусных видео, возможно, мемов, картинок, "кубов", которые бы разошлись по всей сети ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо написать простой плагин для программы ЛидерТаск (LeaderTask). АПИ открытые, техническая документация есть, примеры исходников для Delphi есть. Подробное ТЗ вышлю на почту! Просьба писать на почту.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Развернуть сайт на движке Джумла и установить туда дизайн. Дизайн готов. Полное ТЗ вышлю на почту. Вся переписка только по почте.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт7 лет назад