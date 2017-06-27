nikitatalykh

Необходимо сделать мотивационные плакаты по аналогии с приложенными сюда: 1. Переходи_на_Скрам.jpg Текст и картинку оставить, убрать "Королевства" на заднем плане. Улучшить качество для печати в большом формате 2. Взять картинку Ты_выполнил свой план.jpg и добавить на нее текст "что ты сделал ...