nikitatalykh

Никита Талых nikitatalykh

 
33 годаРоссия/Ярославль
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написать чат-бота для Вайбер

    У нас есть список сотрудников (15 человек), надо автоматически высылать такие сообщения им в вайбер по будням: 10:40 - "Начало кофи-брейка" 11:00 - "Завершение кофи-брейка" 13:00 - "Начало обеда" 14:00 - "Завершение обеда" 16:00 - "Начало кофи-брейка" 16:40 - "Завершение кофи-брейка"

    Чат-бот
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать плакаты мотивационные

    Необходимо сделать мотивационные плакаты по аналогии с приложенными сюда: 1. Переходи_на_Скрам.jpg Текст и картинку оставить, убрать "Королевства" на заднем плане. Улучшить качество для печати в большом формате 2. Взять картинку Ты_выполнил свой план.jpg и добавить на нее текст "что ты сделал ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • PR компании и бренда в интернете

    Необходимо провести PR кампанию бренда в сети Интернет и СМИ Написание громких, возможно, скандальных статей на тематику бренда, размещение их на порталах и в СМИ Создание вирусных видео, возможно, мемов, картинок, "кубов", которые бы разошлись по всей сети ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать плагин для программы на Delphi

    Необходимо написать простой плагин для программы ЛидерТаск (LeaderTask). АПИ открытые, техническая документация есть, примеры исходников для Delphi есть.   Подробное ТЗ вышлю на почту!   Просьба писать на почту.

    Delphi
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
LawlietZZZ
Артём 
25 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Написать чат-бота для Вайбер
Спасибо за сотрудничество!
Работа выполнена отлично. Буду обращаться еще! Спасибо
Ответный отзыв
metzler2011
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$26
10 баллов
6 лет назад
Сделать плакаты мотивационные
Хорошо поработали.
Спасибо за выполненную работу. Работа выполнена хорошо и в срок
Ответный отзыв