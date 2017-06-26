Tрeбуeтcя помощь по устaнoвкe дpайвеpа нa CubieBoard (allwinner a10), для отoбpaжeния систeмы Android нa дисплee HVGA 480x320. Taк же нужна будeт пoмощь реализации кнопoк, что бы Андрoидoм можно было управлять с кнoпок (джойстикoм), без ceнсоpа. Или ...
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Необходимо написать простой плагин для программы ЛидерТаск (LeaderTask). АПИ открытые, техническая документация есть, примеры исходников для Delphi есть.
Подробное ТЗ вышлю на почту!
Просьба писать на почту.
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