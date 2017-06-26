Написать плагин для программы на Delphi

Требуется программист C++ для переработки имеющегося проекта на Qt с открытым кодом под свои нужды. Проект – [url=https://github.com/OpenBoard-org/OpenBoard]https://github.com/OpenBoard-org/OpenBoard[/url] Данный проект по большей части меня устраивает, но использоваться он будет не по прямому назначению, заложенному разработчиками, поэтому требует доработок. OpenBoard ...