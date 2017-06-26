Небольшое приложение на Java FX

Приветствую.

Нужно создать небольшое desktop-приложение на Java FX, с использованием системы сборки Gradle.

Взаимодействие с БД. Идеально - Sqlite (или иная БД, если сможете аргументировать выбор). Для асинхронной работы с БД использовать RxJava.

Процесс работы приложения:

1) Шаг 1: выбор БД.

БД можно выбирать из файла (подключить существующую БД), либо создать БД с нуля, распарсив выбранный текстовый файл в формате JSON.

Файл представляет собой список объектов, состоящих из трех строк: {"источник", "название предмета на русском языке", "название предмета на английском языке"}

2) Шаг 2: поиск соответствий

Приложение получает на вход, из выбранного файла, данные в формате JSON, представляющие собой объекты, состоящие из двух строк {"источник", "название предмета на английском языке"}.

Нужно найти в БД соответствие и вывести найденные объекты из БД на экран (список с тремя колонками). Те объекты, соответствие которым не удалось найти в БД, вывести отдельным списком.

Тестовые данные я предоставлю.

Приложение должно работать как минимум в Windows 8.1

IDE - IntelliJ IDEA Community Edition

Код - выложить на github (после завершения проекта, когда я его заберу, код нужно будет удалить)

Нужен чистый и хороший код (комментарии - в случае необходимости), т.к. он послужит базой для дальнейшего развития функциональности.