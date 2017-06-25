Нужен человек имеющий опыт работы с "microsoft bot framework"

Требуется написать скрипт

Когда мы пообщались, в каком ни будь канале slack, нам нужнафункция вида "подсветить этот канал как непрочитанный при условии что в

нем не будет активности хотя бы Х часов".

Нужно именно подсвечивать канал (т.е. бот должен в негоотправлять сообщение какое то), а не уведомлять нас каким то иным образом.