Что нужно от программы. 0. Имитация действий живого человека (простановка лайков, просмотр страниц, подписки в группы) 1. Искать группы по ключевым словам и делать репосты записей + вступать в группы, где сделан репост. 1.1 Делать репосты записей с ...
Нужен человек имеющий опыт работы с "microsoft bot framework"
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Требуется написать скрипт
Когда мы пообщались, в каком ни будь канале slack, нам нужнафункция вида "подсветить этот канал как непрочитанный при условии что в
нем не будет активности хотя бы Х часов".
Нужно именно подсвечивать канал (т.е. бот должен в негоотправлять сообщение какое то), а не уведомлять нас каким то иным образом.
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