Программа для работы с форумами

Нужна программа следующего характера.

Есть список форумов на которых размещены мои темы (их очень много на разных движках), суть

программы упростить размещения ответов на форумах в моей теме.

Что должна делать программа.

Заходит на форум под моими данными, открывает мою тему сразу на форме ответа. Я

вставляю текст и нажимаю отправить. Если есть каптча, ввожу в ручную.

Как это выглядит по моему понятию.

Программа имеет список форумов. Для каждого форума я задаю логин и пароль. Так же

для каждого форума добавляю ссылку на форму ответа.

При открытии программы она начинает грузить первый форум со списка. Я

нажимаю кнопку Аторизация и меня перекидывает на форму ответа. Вставляю

текст, нажимаю кнопку отправить и вижу свое сообщение (это обязательно).

Нажимаю кнопку следующий форум и процедура повторяется.

Должны быть еще следующие функции: При добавлении нового форума в программу, если он есть в списке, программа сообщает об этом.

Работа с прокси, поддержка windows 7-64, windows 8 и windows 10