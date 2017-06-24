Программа для работы с форумами

$30
Прикладное ПОЗакрыт3 заявки230 просмотров
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Нужна программа следующего характера.

Есть список форумов на которых размещены мои темы (их очень много на разных движках), суть

программы упростить размещения ответов на форумах в моей теме.

Что должна делать программа.

Заходит на форум под моими данными, открывает мою тему сразу на форме ответа. Я

вставляю текст и нажимаю отправить. Если есть каптча, ввожу в ручную.

Как это выглядит по моему понятию.

Программа имеет список форумов. Для каждого форума я задаю логин и пароль. Так же

для каждого форума добавляю ссылку на форму ответа.

При открытии программы она начинает грузить первый форум со списка. Я

нажимаю кнопку Аторизация и меня перекидывает на форму ответа. Вставляю

текст, нажимаю кнопку отправить и вижу свое сообщение (это обязательно).

Нажимаю кнопку следующий форум и процедура повторяется.

Должны быть еще следующие функции: При добавлении нового форума в программу, если он есть в списке, программа сообщает об этом.

Работа с прокси, поддержка windows 7-64, windows 8 и windows 10

6 лет назад
ololo11
Анна 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
AksenovBR
28 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$30
7 дней
человек обещал сделать за неделю, писал что процесс идет, тянул, тянул и пропал вообще с концами. в итоге время упущено, программы нет, остался один негатив. Не рекомендую работать с безответственными исполнителями!
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