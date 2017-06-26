Программная реализация алгоритма планирования интеллектуальной системы

Прикладное ПОЗавершен1 заявка193 просмотра
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На языке C++ необходимо реализовать алгоритм планирования, описание которого подробно описан в файле.

Задача:

Имеется некая интеллектуальная система с базой знаний. БЗ обязательно должна быть приведена в xml формате (пример так же приведен в файле).

Базу знаний загрузить в программу можно с помощью библиотек pugixml и далее с полученными данными работать уже в программе.

Поступает запрос на выполнение какой-нибудь команды, программа исходя из БЗ должна построить последовательность действий.

Программу можно представить в примитивном консольном терминале, главное чтобы осуществлялся ввод требуемой команды и вывод шагов на консоль.

6 лет назад
guest_14981206489923
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Areredify
Михаил 
24 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
6 лет назад
$25
1 день
Программа вышла отличная, все требования выполнены и исполнены в кратчайшие сроки. Рекомендую
Четко оформленное ТЗ, заказчик всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую, надеюсь поработать еще.
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