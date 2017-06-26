Программная реализация алгоритма планирования интеллектуальной системы

На языке C++ необходимо реализовать алгоритм планирования, описание которого подробно описан в файле.

Задача:

Имеется некая интеллектуальная система с базой знаний. БЗ обязательно должна быть приведена в xml формате (пример так же приведен в файле).

Базу знаний загрузить в программу можно с помощью библиотек pugixml и далее с полученными данными работать уже в программе.

Поступает запрос на выполнение какой-нибудь команды, программа исходя из БЗ должна построить последовательность действий.

Программу можно представить в примитивном консольном терминале, главное чтобы осуществлялся ввод требуемой команды и вывод шагов на консоль.