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Программная реализация алгоритма планирования интеллектуальной системы
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На языке C++ необходимо реализовать алгоритм планирования, описание которого подробно описан в файле.
Задача:
Имеется некая интеллектуальная система с базой знаний. БЗ обязательно должна быть приведена в xml формате (пример так же приведен в файле).
Базу знаний загрузить в программу можно с помощью библиотек pugixml и далее с полученными данными работать уже в программе.
Поступает запрос на выполнение какой-нибудь команды, программа исходя из БЗ должна построить последовательность действий.
Программу можно представить в примитивном консольном терминале, главное чтобы осуществлялся ввод требуемой команды и вывод шагов на консоль.
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