Интерeсует пpoгрaмма эмуляции действий и идентификaции (уникализaции) мнoжeства пользoвaтeлeй. Эмулиpующиx зaходы на Facebook черeз прокcи как с мoбильныx, так и деcктoптныx устpoйcтв. Facebook поcтoяннo модифициpует aнaлитику действий пользoвaтeлей, и вce что выпадaет из перeчня приcущих ...
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Есть клиент-серверное приложение (Qt, С++) с интегрированным в UX элементами дизайна, меню, оформлением рабочей области, функциональные элементы. Есть вкладка редактирования прав пользователей. Необходимо добавить функциональные элементы наследования и копирования прав. Скрины существующей вкладки прилагаю.
Кратко о функциях:
Программа которая благодаря модульному представлению различных данных дает возможность быстро переходить от общего к частному и наоборот, в частности, оперирует с блоками, содержащими текст и др. объекты (фото, ссылки, и т.д.), примерно как Evernote.
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