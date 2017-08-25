Добавить функционал в менеджер прав (Qt, С++)

Есть клиент-серверное приложение (Qt, С++) с интегрированным в UX элементами дизайна, меню, оформлением рабочей области, функциональные элементы. Есть вкладка редактирования прав пользователей. Необходимо добавить функциональные элементы наследования и копирования прав. Скрины существующей вкладки прилагаю.

Кратко о функциях:

Программа которая благодаря модульному представлению различных данных дает возможность быстро переходить от общего к частному и наоборот, в частности, оперирует с блоками, содержащими текст и др. объекты (фото, ссылки, и т.д.), примерно как Evernote.

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