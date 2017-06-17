Требуется написать софт для социальной сети Nimses

добрий деньнужна программа которая будет мониторить конкретние сайти и при наличии обновлении копировать информацию в базу данних, не обязателно ежесекундний мониторинг сайтов, можно просто поставить на счётчик например каждие 10 минут и т д...програма должна ...
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Софт для социальной сети Nimses
Техническое задание:
1. Массовая регистрация аккаунтов через онлайн сервисы для приема SMS. Фильтрация – мужской/женский пол, фото, логин, имя.
2. Рассылка сообщений по заданным координатам. Фильтрация пользователей по полу и возрасту.
3. Добавление в близкие по указанным гео-координатам, полу и возрасту.
Кто готов взяться за выполнение данной работы, писать в ЛС.
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