Программа парсер новостных сайтов

Прикладное ПОЗакрыт7 заявок207 просмотров
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добрий деньнужна программа которая будет мониторить конкретние сайти и при наличии обновлении копировать информацию в базу данних, не обязателно ежесекундний мониторинг сайтов, можно просто поставить на счётчик например каждие 10 минут и т д...програма должна копировать саму новость, должна сделать скриншот новости, должна сохранять адрес новости... и т.д.после обговора нюансов будет и тз по которому будем сравниватся.идея проста, програма копирует новости и детали, кто написал статю, когда, на каком сайте, и всё ето попадает в MySql базу, желателно сделать модульную програму для того чтобы не менять всю програму при случае смены кода или дизайна на сайте, а также я осознаю что ето не проект сделал и забыл, сайти меняются и за некую дороботку всегда можно доплатит.п.с. желательно после окончания проекта получить сорс код.жду ваших предложении, бюджет около 50-60 у еспасибо за ваши отзивы

7 лет назад
graph
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
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