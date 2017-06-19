Доработка программы (генератор статей)

Прикладное ПОЗавершен5 заявок157 просмотров
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Есть программа, которая генерирует определенные статьи на русском языке.  

Программа написана на языке С#. 

Нужно добавить к этой программе яндекс переводчик, чтобы статьи автоматически генерировались на английском языке. 

Код программы пришлю отдельно если понадобится, это консольное приложение. 

7 лет назад
KoronaKG
Алина 
30 летКиргизия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
41 отзыв
Выбранный исполнитель
kusarius
25 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$20
3 дня
Все отлично!!! Спасибо Большое
Быстро решили все проблемы. На сообщения получал быстрый ответ. Рекомендую к сотрудничеству.
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