Доработка программы (генератор статей)

Необходимо создать оболочку на базе OpenVPN под Windows. Эскизы дизайна мы предоставляем. Требование: - Поддержка Windows XP+ - Небольшого размера Общий функционал программы: - Ввод код активации и скачивание OpenVPN конфигов с нашего сервера - Выбор страны исходя из скачанных конфигов - Подключение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть программа, которая генерирует определенные статьи на русском языке.
Программа написана на языке С#.
Нужно добавить к этой программе яндекс переводчик, чтобы статьи автоматически генерировались на английском языке.
Код программы пришлю отдельно если понадобится, это консольное приложение.
- Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен6 лет назад
1) Необходимо реализовать векторную версию метода поиска делением интервала поиска пополам, обсуждения как это сделать есть в этом треде [url=http://databasearchitects.blogspot.ru/2015/09/trying-to-speed-up-binary-search.html]http://databasearchitects.blogspot.ru/2015/09/trying-to-speed-up-binary-search.html[/url]. 2) Так же необходимо померить время выполнения всех трех алгоритмов в последовательной, автовекторизованной и векторизованной версиях алгоритмов. ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Hyжeн oпытный пpoгpaммиcт нa C++ oбязaтeльнo c oпытoмpaбoты WebRTC, ffmpeg Hyжны тaк жe знaния Objective-C, Qt, Linux - зaдaчa пpoeктa – нyжнo пoмoчь paзpaбoтчикy (oн дeлaeт cвoю чacть, вы cвoю) paзpaбoтaть интepфeйc тepминaлa в cooтвeтcтвии c ...Закрыт6 лет назад
На вход поступает XML, программа формирует интерактивный PDF. После внесения комментариев и исправлений в этот PDF пользователем, необходимо обратно преобразовать его в XML. Необходимо сделать это приложение под винду и линекспишите цену и сроки.Закрыт7 лет назад
Нужно написать monero майнер с дополнительными функциями из любых исходников которые вам подходят для нового сайта пула Подробности тз по запросу Софт должен работать без NET и на x32-64, иметь небольшой размер в пределах 5 мбЗакрыт6 лет назад
- $50
Написать программу на языке Visual C++ для решения транспортной задачи 3 методами: методом потенциалов, венгерским методом, распределительным методом. Программу надо написать за короткий срок (2 дня), чтобы к ночи 18 июня (00:00) – раннему утру 19 ...Закрыт7 лет назад
Задача: Разработать десктопное приложение для управления проектами Язык программирования C# платформа .NET. Технология Windows Forms или WPF Краткое описание: https://docs.google.com/document/d/13DTZRp2lIQBOkHl67y-9SyeZuI4-QX-Co2PpfIWai3I/edit Предварительные макеты https://drive.google.com/drive/folders/0B3TjHU05FmAOQkxVZVQ2UGR2LVkПрикладное ПО9 заявокЗакрыт6 лет назад
Из нескольких эксель файлов свести данные в один. Язык программирования для выполнения задачи не важен.Прикладное ПО13 заявокЗакрыт6 лет назад
Написать программу на языке Visual C++ для решения транспортной задачи 3 методами: методом потенциалов, венгерским методом, распределительным методом. Программу надо написать за короткий срок (2 дня), чтобы к вечеру-ночи 18 июня (18:00-00:00) была готова. Всё остальное ...Закрыт7 лет назад
Техзадание: в процессе эксплуатации программы возникла необходимость сгенерировать один файл из нескольких диапазонов: например, вместо ввода одного диапазона, он подгружается из txt-файла, в котором через табуляцию записаны диапазоны телефонов, например: +7999 9000000 +7999 9999999 +7999 8000000 +7999 8999999 +7999 7000000 ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен7 лет назад