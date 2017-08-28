Hyжeн oпытный пpoгpaммиcт нa C++ oбязaтeльнo c oпытoмpaбoты WebRTC, ffmpeg Hyжны тaк жe знaния Objective-C, Qt, Linux - зaдaчa пpoeктa – нyжнo пoмoчь paзpaбoтчикy (oн дeлaeт cвoю чacть, вы cвoю) paзpaбoтaть интepфeйc тepминaлa в cooтвeтcтвии c ...
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Необходимо создать оболочку на базе OpenVPN под Windows.
Эскизы дизайна мы предоставляем.
Требование:
- Поддержка Windows XP+
- Небольшого размера
Общий функционал программы:
- Ввод код активации и скачивание OpenVPN конфигов с нашего сервера
- Выбор страны исходя из скачанных конфигов
- Подключение по технологии OpenVPN
- Встроенная система обновления при появлении новых версий
В заявке указывайте сроки и стоимость, а также опыт.
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