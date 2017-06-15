Прошу помочь составить блок схемы по двум программам, 1 это мат модель приемника, 2 это тестирование
Написать инструкцию как залить Angular2 приложение на IIS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать работоспособную инструкцию о том, как развернуть проект с https://github.com/angular/angular2-seed на IIS на машинке WinServer 2012R2. Сами файлы из angular2-seed лучше не менять при этом. В итоге должно быть работоспособное веб-приложение, доступное по 80 порту на моем сервере, т.е. урл мойсервер/что-тотам должен вести на страницу без HTTP и скриптовых ошибок.
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