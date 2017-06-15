Разработка приложения на Delphi7 для распределения аудиторного фонда

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Разработка приложения распределения аудиторного фонда техникума на Delphi7

Входные данные: Расписание занятий преподавателей по группам(в виде excel-документа), список аудиторий(из БД в MS Access).

Цель: Разработать приложение для сотрудника учебной части, упрощающее

формирование аудиторного фонда на основе расписания учебных занятий.

Сроки: до 7:00 15.06.2017

Проект уже начат, но отчаянно нуждается в доработке (и переработке того, что есть).

Оплата - в районе 12т.р.

Торг возможен.

Delphi
7 лет назад
Knizzer
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Slavutich_RED
Вячеслав 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 лет назад
$270
1 день
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