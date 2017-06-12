Загрузка данных об организации из сервиса DaData [C#]

Доработка серверного веб-приложения для управления проектами и задачами Redmine. Доработка модулей данного приложения. Написание патчей и модулей. У нас есть клиенты, которым внедряем подобные системы, их становится все больше. Нет программистов именно в этом направлении. Некоторые ...
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1. Необходимо переработать существующий сервис загрузки данных при помощи сервиса DaData.ru.
2. Необходимо доработать клиент для поиска контрагентов по имени (сейчас реализовано по ИНН) с возможностью отображения нескольких организаций [DevExpress XAF].
Если клиент уже существует, нужно обновить.
Нужно сделать много небольших доработок, но сами они не большие.
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