Загрузка данных об организации из сервиса DaData [C#]

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1. Необходимо переработать существующий сервис загрузки данных при помощи сервиса DaData.ru

2. Необходимо доработать клиент для поиска контрагентов по имени (сейчас реализовано по ИНН) с возможностью отображения нескольких организаций [DevExpress XAF]. 

Если клиент уже существует, нужно обновить. 

Нужно сделать много небольших доработок, но сами они не большие.

7 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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