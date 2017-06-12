Виртульная webcam и микрофон под Windows

Требуется написать виртуальную камеру и виртульаный микрофон под Windows, которые будут делать доступными в "стандартных" программах видео телефонии звук и видео из RTSP потока. Т.е. на входе RTSP поток, видео и звук из которого "перебрасываются" на виртульаные вэбкэм и микрофон, которые можно выбрать в настройках в skype.

GUI не требуется, достаточно командной строки.