Перенести Excel файл в Access

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Существует база данных учета о движение материалов и денежных средств с формированием различных отчетов .
Образец файла приложен к заданию.
в данный момент из за роста объемов учета и необходимости одновременной работы нескольких человек Excel перестал устраивать.
1с по ряду причин не устраивает .
хотим реализовать данный проект на база Access .
Ждем предложений по срокам и стоимости.
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