Разработка P2Poll пула для майнинга криптовалют

Векторизовать метод линейного векторного поиска с использованием интринсиков. Необходимо доработать существующий алгоритм, так же переписать его с использованием AVX инструкций. Реализовать на языке С с использованием интринсиков. Размер выборки в которой производится поиск 10^9 элементов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим разработчик или консультат на blockchain проект.
Roadmap:
-Разработка P2Pool пула для майнинга.
-Запуск/отладка/оптимизация разработанного пула.
-Разработка мониторинга пула.
-Разработка алгоритма/механизма выбора наиболее доходной криптовалюты
-Интеграция пула с биржей (параллельный проект)
Сроки и оплата договорные.
Требования:
-Знание технологии blockchain
-Опыт реализации проектов на технологии blockchain
-Опыт реализации пулов для майнинга или майнеров
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