Настройка сим сервера GOIP

У меня задание по гамильтоновым циклам: надо написать программу (Delphi), которая находит и перечисляет все гамильтоновы циклы в заданном графе, все циклы должны выходиться с их весами в listbox на форме в виде (1->2->3->4->1 = ...
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Требуется настройка смс и сим сервера GOIP от DBL (http://www.dbltek.com/Software-Download.html)
Имеется несколько сим банков и сим шлюзов. Требуется, следующее:
1. Проверять все симки в сим банках на входящие смс. Вынимая из этого номер сим банка, где установлена симка, номер порта шлюза в котором она была активирована, а так же номер телефона сим карты + все данные входящего сообщения (номер + сообщение)
2. Уметь отправлять с нужного номера телефона нужное смс.
3. Написать удобную систему управления всем этим.
Написано очень сжато, для всех дополнительных вопросов пишите свои предложение с описанием работали ли с этим ПО или нет. В личке обсудим более подробно все моменты.
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