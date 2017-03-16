Настройка сим сервера GOIP

Требуется настройка смс и сим сервера GOIP от DBL (http://www.dbltek.com/Software-Download.html)

Имеется несколько сим банков и сим шлюзов. Требуется, следующее:

1. Проверять все симки в сим банках на входящие смс. Вынимая из этого номер сим банка, где установлена симка, номер порта шлюза в котором она была активирована, а так же номер телефона сим карты + все данные входящего сообщения (номер + сообщение)

2. Уметь отправлять с нужного номера телефона нужное смс.

3. Написать удобную систему управления всем этим.

Написано очень сжато, для всех дополнительных вопросов пишите свои предложение с описанием работали ли с этим ПО или нет. В личке обсудим более подробно все моменты.