Автоматизированный сканер букмекерских контор

1. Сделать отдельную программу (браузер) сканера букмекерских вилок.(как пример theforks.ru/features.html )

2. Парсинг порядка 10 букмекерских контор. События должны быть как в live(динамические изменения) ,так и пре матч. Есть так же сканеры. Можно брать инфу с них ,но это время. Сканер должен работать быстро.

3. Калькулятор и автоматическая проставка купонов.

У меня есть подобная программа.Продемонстрировать я смогу.