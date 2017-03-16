Автоматизированный сканер букмекерских контор

Обработка данных анкет в программе SPSS.Описание результатов.Пример есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Сделать отдельную программу (браузер) сканера букмекерских вилок.(как пример theforks.ru/features.html )
2. Парсинг порядка 10 букмекерских контор. События должны быть как в live(динамические изменения) ,так и пре матч. Есть так же сканеры. Можно брать инфу с них ,но это время. Сканер должен работать быстро.
3. Калькулятор и автоматическая проставка купонов.
У меня есть подобная программа.Продемонстрировать я смогу.
- Похожие заказы
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт6 лет назад
задачи ДИСЦИПЛИНА * по программированию ТЕМА РАБОТЫ * Необходимо представить математическую модель задачи. разработать алгоритм решения, показать его корректность, оценить вычислительную сложность, запрограммировать на каком-либо языке и сдать на Тимусе. Язык программирования желательно C#. http://acm.timus.ru/problem.aspx?space=1&num=1610.. Вот сама ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Есть программа, переведенная так же с фортрана на С++ ( только с использованием компилятора GNU). Написана на gcc потому что нужно было использовать тип данных float128 ( нужна была повышенная точность, а этот тип дает ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $16
Необходимо написание утилиты - исполняемый файл - преобразование одного файла xslx в другой. Название - "Акт РВР по акту диагностики". Программа должна перетаскивать таблицу из одного файла создавая другой с наименованим файла- из "Акт диагностики №488 РЦ Зеленодольск ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт7 лет назад
Привет всем. Нужно сделать решение, которое будет генерировать сводную таблицу XLS-XLSX из двух десятков однотипных Excel-файлов. Информацию из каждого однотипного файла на отдельную страницу. Подсчет статистики, графики и т.д. Сортировка по столбцам и использование цветовых решений Одним словом нужно красивое, ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт6 лет назад
Имеется программа которая запускается после ввода логина и пароля, нужно чтоб она запускалась просто без этогоПрикладное ПО5 заявокЗакрыт6 лет назад
Разработать объектную программу для хранения и обработки данных о проектах, выполняемых крупным IT-предприятием. Предприятие рассматривается как набор отделов, каждый отдел имеет уникальное название. В свою очередь, с каждым отделом связывается список проектов, которые ведет этот отдел. ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Разработка дополнительного модуля ПО - Система позиционирования для подземной техники (автосамосвалов, погрузчиков) [b]Задача[/b] Создание модуля для программного обеспечения «АвтоГРАФ 5.PRO». Предварительное ТЗ в приложенном файле. Основное ПО написано на языке C# на Visual Studio. [b]Обязательные требования[/b] Для определения компетенции исполнителя предлагаем ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Реализовать алгоритм поиска поиска в таблице(массиве) и векторизовать его с помощью функций интринсиков. Метод поиска делением интервала поиска на М частей. В книге есть пример реализации на фортране. Ссылка на книгу, сам алгоритм с.7. Задание должно быть реализовано ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть астериск на котором настроены конференции. возможно сделать так что звоня на нашу атску клиенту выдается номер кроткий по которому его можно вызывать в приватный раговор если он находится в одной из конференцийПрикладное ПОнет заявокЗакрыт6 лет назад