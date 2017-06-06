Разработка системы позиционирования для подземной техники

Реализовать алгоритм поиска поиска в таблице(массиве) и векторизовать его с помощью функций интринсиков. Метод поиска делением интервала поиска на М частей. В книге есть пример реализации на фортране. Ссылка на книгу, сам алгоритм с.7. Задание должно быть реализовано ...
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Разработка дополнительного модуля ПО - Система позиционирования для подземной техники (автосамосвалов, погрузчиков)
Задача
Создание модуля для программного обеспечения «АвтоГРАФ 5.PRO».
Предварительное ТЗ в приложенном файле.
Основное ПО написано на языке C# на Visual Studio.
Обязательные требования
Для определения компетенции исполнителя предлагаем выполнить тестовое задание (В приложенном файле).
После проверки задания основным разработчиком, будет принято решение о сотрудничестве.
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