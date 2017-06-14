Реализация метода поиска в таблице и его векторизация.

Реализовать алгоритм поиска поиска в таблице(массиве) и векторизовать его с помощью функций интринсиков.

Метод поиска делением интервала поиска на М частей. В книге есть пример реализации на фортране.

Ссылка на книгу, сам алгоритм с.7.

Задание должно быть реализовано на С с использованием интринсиков.