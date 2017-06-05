Доработка астериска

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Есть астериск на котором настроены конференции. возможно сделать так что звоня на нашу атску клиенту выдается номер кроткий по которому его можно вызывать в приватный раговор если он находится в одной из конференций

7 лет назад
guest_14966692728911
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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