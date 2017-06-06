Нужно изменить exe программу

Разработать объектную программу для хранения и обработки данных о проектах, выполняемых крупным IT-предприятием. Предприятие рассматривается как набор отделов, каждый отдел имеет уникальное название. В свою очередь, с каждым отделом связывается список проектов, которые ведет этот отдел. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется программа которая запускается после ввода логина и пароля, нужно чтоб она запускалась просто без этого
- Похожие заказы
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Разработка дополнительного модуля ПО - Система позиционирования для подземной техники (автосамосвалов, погрузчиков) [b]Задача[/b] Создание модуля для программного обеспечения «АвтоГРАФ 5.PRO». Предварительное ТЗ в приложенном файле. Основное ПО написано на языке C# на Visual Studio. [b]Обязательные требования[/b] Для определения компетенции исполнителя предлагаем ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Реализовать алгоритм поиска поиска в таблице(массиве) и векторизовать его с помощью функций интринсиков. Метод поиска делением интервала поиска на М частей. В книге есть пример реализации на фортране. Ссылка на книгу, сам алгоритм с.7. Задание должно быть реализовано ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть астериск на котором настроены конференции. возможно сделать так что звоня на нашу атску клиенту выдается номер кроткий по которому его можно вызывать в приватный раговор если он находится в одной из конференцийПрикладное ПОнет заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется человек, который хорошо владеет Unreal Engine 4. Суть работы - есть готовый проект в 3д максе: бутик отделочных материалов. Надо его экспортировать в Unreal Engine 4, выставить хорошее освещение и наложить необходимые текстуры. Там ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно реализовать многопоточный чекер + парсер с поддержкой прокси. Подробности в тзПрикладное ПОнет заявокЗакрыт6 лет назад
WCF сервис. Часть 2Прикладное ПО1 исполнительЗавершен7 лет назад
Имеется готовая программа на Delphi и база данных к ней, надо переделать на C#.Прикладное ПО9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Написать программу на MatLab или приложение под Windows, способное конвертировать данные из формата: File: x1 y2 z3 x1 y2 z3 x1 y2 z3 EOF x,y,z – географические координаты. в формат *.crg, описанный на сайте opencrg.org, библиотеки находятся там же. Пример Типовой файл наземного лазерного ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день, ищем варианты интеграции со складом. В приложении схема работы с описанием всех процедур. Ждём конкретных предложений.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт6 лет назад