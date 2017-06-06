Нужно изменить exe программу

Прикладное ПОЗакрыт5 заявок214 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется программа которая запускается после ввода логина и пароля, нужно чтоб она запускалась просто без этого

7 лет назад
guest_14967790787729
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработка объектной программы "Управление проектами IT-предприятия"

    Разработать объектную программу для хранения и обработки данных о проектах, выполняемых крупным IT-предприятием. Предприятие рассматривается как набор отделов, каждый отдел имеет уникальное название. В свою очередь, с каждым отделом связывается список проектов, которые ведет этот отдел. ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка системы позиционирования для подземной техники

    Разработка дополнительного модуля ПО - Система позиционирования для подземной техники (автосамосвалов, погрузчиков) [b]Задача[/b] Создание модуля для программного обеспечения «АвтоГРАФ 5.PRO».  Предварительное ТЗ в приложенном файле.  Основное ПО написано на языке C# на Visual Studio. [b]Обязательные требования[/b] Для определения компетенции исполнителя предлагаем ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Реализация метода поиска в таблице и его векторизация.

    Реализовать алгоритм поиска поиска в таблице(массиве) и векторизовать его с  помощью функций интринсиков. Метод поиска делением интервала поиска на М частей. В книге есть пример реализации на фортране. Ссылка на книгу, сам алгоритм с.7. Задание должно быть реализовано ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработка астериска

    Есть астериск на котором настроены конференции. возможно сделать так что звоня на нашу атску клиенту выдается номер кроткий по которому его можно вызывать в приватный раговор если он находится в одной из конференций

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Работа в Unreal Engine 4

    Требуется человек, который хорошо владеет Unreal Engine 4. Суть работы - есть готовый проект в 3д максе: бутик отделочных материалов. Надо его экспортировать в Unreal Engine 4, выставить хорошее освещение и наложить необходимые текстуры. Там ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Программа на C или MathLab. Конвертер

    $100

    Написать программу на MatLab или приложение под Windows, способное конвертировать данные из формата:  File:  x1 y2 z3   x1 y2 z3   x1 y2 z3   EOF  x,y,z – географические координаты.   в формат *.crg, описанный на сайте opencrg.org, библиотеки находятся там же. Пример Типовой файл наземного лазерного ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интеграция со складом

    Добрый день,   ищем варианты интеграции со складом. В приложении схема работы с описанием всех процедур.   Ждём конкретных предложений.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад