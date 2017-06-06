Создать сводную таблицу Excel

Привет всем.

Нужно сделать решение, которое будет генерировать сводную таблицу XLS-XLSX из двух десятков однотипных Excel-файлов.

Информацию из каждого однотипного файла на отдельную страницу.

Подсчет статистики, графики и т.д.

Сортировка по столбцам и использование цветовых решений

Одним словом нужно красивое, качественное и бесплатное. Лишнее зачеркнуть :)

На чем и как будет сделано решение - не важно. Будь то отдельное ПО, Exel-файл с макросами, шаблон для Zennoposter или скрипт на PHP.

Жду ваши предложения, сроки и цены.

Примеры и исходники прикреплены к заданию.