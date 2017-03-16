Привет всем. Нужно сделать решение, которое будет генерировать сводную таблицу XLS-XLSX из двух десятков однотипных Excel-файлов. Информацию из каждого однотипного файла на отдельную страницу. Подсчет статистики, графики и т.д. Сортировка по столбцам и использование цветовых решений Одним словом нужно красивое, ...
Утилиты - исполняемый файл - преобразование одного файла xslx в другой
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Необходимо написание утилиты - исполняемый файл - преобразование одного файла xslx в другой.
Название - "Акт РВР по акту диагностики".
Программа должна перетаскивать таблицу из одного файла создавая другой
с наименованим файла- из "Акт диагностики №488 РЦ Зеленодольск 16.03.2017.xlsx" в "Акт РВР №488 РЦ Зеленодольск 29.03.2017.xlsx"меняя дату в названии файла на текущую и тип вместо "диагностика" на "РВР"
Необходим перенос шапки - с добавлением текущей даты (в новом файле в начале вставлять в шапку изображение )
Перенос столбцов:- № - Модель оборудования- Серийный номер- Инвентарный номер
Создание столбцов:- Кол-во шт.-
Комментарий РВР - всегда заполнять - Восстановлен.
Одинаковое название с одинаковыми серийными номерами суммировать в строку с указанием количества ШТ.(есть примеры)и перенос нижнего поля с адресом и тп.
Предлагать путь для сохранения и предлагать открывать, диалог пользователю.
Примеров накидал.
Подробнее в архиве .
Размер утилиты не более 1-2 МБ.
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