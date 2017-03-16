Необходимо написание утилиты - исполняемый файл - преобразование одного файла xslx в другой.

Название - "Акт РВР по акту диагностики".

Программа должна перетаскивать таблицу из одного файла создавая другой

с наименованим файла- из "Акт диагностики №488 РЦ Зеленодольск 16.03.2017.xlsx" в "Акт РВР №488 РЦ Зеленодольск 29.03.2017.xlsx"меняя дату в названии файла на текущую и тип вместо "диагностика" на "РВР"

Необходим перенос шапки - с добавлением текущей даты (в новом файле в начале вставлять в шапку изображение )

Перенос столбцов:- № - Модель оборудования- Серийный номер- Инвентарный номер

Создание столбцов:- Кол-во шт.-

Комментарий РВР - всегда заполнять - Восстановлен.

Одинаковое название с одинаковыми серийными номерами суммировать в строку с указанием количества ШТ.(есть примеры)и перенос нижнего поля с адресом и тп.

Предлагать путь для сохранения и предлагать открывать, диалог пользователю.

Примеров накидал.

Подробнее в архиве .

Размер утилиты не более 1-2 МБ.