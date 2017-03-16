Программа на Delphi по гамильтоновым циклам

У меня задание по гамильтоновым циклам: надо написать программу (Delphi), которая находит и перечисляет все гамильтоновы циклы в заданном графе, все циклы должны выходиться с их весами в listbox на форме в виде (1->2->3->4->1 = 20,0). Ввод графа из файла txt. Полный отчет не нужен, надо только описание работы программы, описание алгоритма. Так же есть вопросы по поводу работы Процедуры FITSP (с оригинала как-то не совсем понятно).