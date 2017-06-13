Delphi, MS SQL Server 2008

Прикладное ПОЗавершен2 заявки194 просмотра
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Система создания банковских договоров

есть не сложная программа, код с комментариями, необходимо сделать пару доработок

программа сохраняет банковские договоры в формате word, необходимо добавить сохранение в формате pdf, Open Office(Libre office – можно что-то одно), добавить смс-рассылку об истечении срока договора (в зависимости от типа договора), проверить уникальность номеров договора ( чтобы дважды не повторялись), я могу скриншотами программы написать, какие доработки нужны

Delphi
7 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Slavutich_RED
Вячеслав 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 лет назад
$30
4 дня
В очередной раз все ОТЛИЧНО. Спасибо за работу
Спасибо!, взаимно, рекомендую.
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