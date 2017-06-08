Сделать Реестр рабочего времени в экселе

Мы маленькая организация по производству мебели по индивидуальным заказам. Экономиста у нас нет.У нас работает порядка 10 мастеров на производстве. Необходимо создать реестр рабочего времени в эксесле, таким образов что бы я в одном месте вносил: тип работ (столярный цех, малярный цех, монтаж, иные работы), исполнителя, номер заказа (ТЗ), сколько времени на это потратил, и простой комментарий(это не обязательно). Нужно что бы эта умная таблица могла мне отфильтровать и вывести анализ по любому из этих показателей: тип работ, исполнителя, номер заказа (ТЗ), исполнителя, номер заказа, сколько времени на это потрачено. То что я хочу - образец во вложении. Цену назовите свою.