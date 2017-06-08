Сделать Реестр рабочего времени в экселе

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Мы маленькая организация по производству мебели по индивидуальным заказам. Экономиста у нас нет.У нас работает порядка 10 мастеров на производстве.   Необходимо создать реестр  рабочего времени в эксесле, таким образов что бы я в одном месте вносил: тип работ (столярный цех, малярный цех, монтаж, иные работы),  исполнителя,  номер заказа (ТЗ), сколько времени на это потратил, и простой комментарий(это не обязательно).  Нужно что бы эта умная таблица могла мне отфильтровать и вывести анализ по любому из этих показателей: тип работ,  исполнителя,  номер заказа (ТЗ), исполнителя,  номер заказа, сколько времени на это потрачено.  То что я хочу - образец во вложении.   Цену назовите свою.

7 лет назад
guest_14818960209899
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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