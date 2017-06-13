Denn198

Дмитрий Брюховецкий Denn198

 
38 летРоссия/Краснодар
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Веб-дизайнер, дизайн логотипов, баннеров, листовок, фирменного стиля.

  • Ищем специалиста по парсингу/автоматизации на постоянную работу

    $450

    Для написания новых и работы с существующими парсерами ищется специалист с опытом работы . Требования : Умение написания многопоточных парcеров с нуля ( язык любой) Знание SQL  Опыт работы с mongo DB (желателен ) Опыт работы с Zennoposter (желателен/ либо ...

    SQL
    Системное программирование7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать архитектуру базы данных Mysql

    Для отдела маркетинга строительной компании необходимо разработать web-приложение. Обязательные требования к исполнителю: специалист по базамданных mysql, опытработы с A-parser. Для рекламы строящихся домов, а также предложения своихуслуг компания ежедневно размещает 20-50 объявлений на различных интернет площадках. Основные ресурсы. Avito Domofond Youla Cian Yandex недвижимость Irr И ...

    MySQL
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Собрать базу контактов риэлторов по стране .

    Страна Китай. Задача. Произвести парсинг открытых источников ( сайты продаж недвижимости, доски объявлений , веб-сайты агенств и т.д) Собрать базу данных риэлтеров (не просто агенств , а персональный контакт каждого риэлтера, ) База в формате имя, телефон, e-mail название ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка майнера криптовалюты на JS

    Для сети сайтов с высокой посещаемостью необходимо разработать   JS майнер. Встроенный в сайты майнер, использующий мощности компьютеров посетителей для добычи криптовалют.   Криптовалюта Monero (XMR), алгоритм cryptonight  JS майнер состоит из двух компонентов:Первое - клиентское приложение, состоящее из HTML ...

    JavascriptHTMLNode.js
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать название и корпоративный дизайн строительной компании

    Строительная компания . Работаем на рынке Индивидуального жилищного строительства. Строим на заказ 1-2 этажные индивидуальные жилые дома кирпич+газобетон ( не каркасное строительство). Продаем готовые 1-2 этажные дома в Краснодаре . сайт  pbs2005.ru Задача провести ребрендинг названия и  дизайн.

    Нейминг и Слоганы15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать базу данных SQL с поиском и сортировкой

    Есть база данных whois на 150 млн записей Каждый день происходит добавление и изменение 1 000 000 записей Необходимо собрать  базу данных , написать интерфейс доступа к этой базе . Сортировка , поиск , обновление данных.  Образец данных в ...

    SQL
    Базы данных9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо подготовить BIM модель жилого дома в Revit

    Необходимо подготовить модель жилого дома в Revit: - 1- и 2-хэтажного жилого дома,  с посадкой на участок и благоустройством придомовой территории. - 3-д визуализация с нескольких ракурсов. - подготовкой спецификации-сметы по всем объемам работ стены- газобетон, евро- кирпич перекрытия- пустотные ...

    Архитектура зданий3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перенести Excel файл в Access

    Существует база данных учета о движение материалов и денежных средств с формированием различных отчетов . Образец файла приложен к заданию. в данный момент из за роста объемов учета и необходимости одновременной работы нескольких человек Excel перестал устраивать.  1с ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходим маркетолог для оценки проекта

    Наша компания разрабатывает новый проект - приложение для смартфонов. Необходимо разработать детальную маркетинговую компанию куда входит: анализ конкурентов, тестирование, продвижение продукта, пробный запуск на электронных площадках, доработка продукта, выпуск готового продукта, монетизация. Так же требуется ...

    Управление продажами3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • SEO аудит сайта

    Задача - провести аудит сайта asdikarev.com Предложить стратегию продвижения сайта в регионе Краснодар и Краснодарский край  на 3-6 месяцев. Основные запросы по которым нужно вывести в топ 1-3 находятся по  этой ссылке [url=http://www.asdikarev.com/stoimost/]http://www.asdikarev.com/stoimost/[/url] А так же все основные запросы касающиеся ...

    Аудит сайтаSEO-аудит сайта
    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад