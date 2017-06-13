Задача - провести аудит сайта asdikarev.com Предложить стратегию продвижения сайта в регионе Краснодар и Краснодарский край на 3-6 месяцев. Основные запросы по которым нужно вывести в топ 1-3 находятся по этой ссылке [url=http://www.asdikarev.com/stoimost/]http://www.asdikarev.com/stoimost/[/url] А так же все основные запросы касающиеся ...