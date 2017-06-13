Для написания новых и работы с существующими парсерами ищется специалист с опытом работы . Требования : Умение написания многопоточных парcеров с нуля ( язык любой) Знание SQL Опыт работы с mongo DB (желателен ) Опыт работы с Zennoposter (желателен/ либо ...
- $450Системное программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Для отдела маркетинга строительной компании необходимо разработать web-приложение. Обязательные требования к исполнителю: специалист по базамданных mysql, опытработы с A-parser. Для рекламы строящихся домов, а также предложения своихуслуг компания ежедневно размещает 20-50 объявлений на различных интернет площадках. Основные ресурсы. Avito Domofond Youla Cian Yandex недвижимость Irr И ...Базы данных3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо произвести разработку системы анализа книги заявок bid ask bid sellПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Страна Китай. Задача. Произвести парсинг открытых источников ( сайты продаж недвижимости, доски объявлений , веб-сайты агенств и т.д) Собрать базу данных риэлтеров (не просто агенств , а персональный контакт каждого риэлтера, ) База в формате имя, телефон, e-mail название ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Для сети сайтов с высокой посещаемостью необходимо разработать JS майнер. Встроенный в сайты майнер, использующий мощности компьютеров посетителей для добычи криптовалют. Криптовалюта Monero (XMR), алгоритм cryptonight JS майнер состоит из двух компонентов:Первое - клиентское приложение, состоящее из HTML ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Строительная компания . Работаем на рынке Индивидуального жилищного строительства. Строим на заказ 1-2 этажные индивидуальные жилые дома кирпич+газобетон ( не каркасное строительство). Продаем готовые 1-2 этажные дома в Краснодаре . сайт pbs2005.ru Задача провести ребрендинг названия и дизайн.Нейминг и Слоганы15 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть база данных whois на 150 млн записей Каждый день происходит добавление и изменение 1 000 000 записей Необходимо собрать базу данных , написать интерфейс доступа к этой базе . Сортировка , поиск , обновление данных. Образец данных в ...Базы данных9 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо подготовить модель жилого дома в Revit: - 1- и 2-хэтажного жилого дома, с посадкой на участок и благоустройством придомовой территории. - 3-д визуализация с нескольких ракурсов. - подготовкой спецификации-сметы по всем объемам работ стены- газобетон, евро- кирпич перекрытия- пустотные ...Архитектура зданий3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Существует база данных учета о движение материалов и денежных средств с формированием различных отчетов . Образец файла приложен к заданию. в данный момент из за роста объемов учета и необходимости одновременной работы нескольких человек Excel перестал устраивать. 1с ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт7 лет назад
Наша компания разрабатывает новый проект - приложение для смартфонов. Необходимо разработать детальную маркетинговую компанию куда входит: анализ конкурентов, тестирование, продвижение продукта, пробный запуск на электронных площадках, доработка продукта, выпуск готового продукта, монетизация. Так же требуется ...Управление продажами3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Задача - провести аудит сайта asdikarev.com Предложить стратегию продвижения сайта в регионе Краснодар и Краснодарский край на 3-6 месяцев. Основные запросы по которым нужно вывести в топ 1-3 находятся по этой ссылке [url=http://www.asdikarev.com/stoimost/]http://www.asdikarev.com/stoimost/[/url] А так же все основные запросы касающиеся ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт7 лет назад