Необходимо подготовить BIM модель жилого дома в Revit

Архитектура зданийЗакрыт3 заявки237 просмотров
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Необходимо подготовить модель жилого дома в Revit:

- 1- и 2-хэтажного жилого дома,  с посадкой на участок и благоустройством придомовой территории.

- 3-д визуализация с нескольких ракурсов.

- подготовкой спецификации-сметы по всем объемам работ

стены- газобетон, евро- кирпич

перекрытия- пустотные ж-б плиты

фундамент- ленточный монолитный, ФБС

плита 1 этажа - монолитный ж-б

крыша - 2-скатная, м-ч, без утепления

перекрытие 2-этажа - деревянное, утепленное

7 лет назад
Denn198
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад