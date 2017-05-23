Хочу построить коттедж, нужно сделать проект.

Мини футбольное поле для базы отдыха. Требования к проектировщику: опыт работы, авторский надзор.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Строю себе дом в татарстане, нужен проектировщик хороший. Отзовитесь ребята!
- Похожие заказы
- Архитектура зданий4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо доработать имеющийся проект КМ (конструкции металлические) для здания размерами 6*12 *7 м. Есть проект КМ. В текущем проекте (которые будет во вложенном) вес здания составляет 6,7 тонн. Это более 95 кг. на м2. Очень много. ...Архитектура зданий2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $18
Дом квадратный ровный 12 на 12 , 2х этажный , кирпич . Нужно нарисовать в визиуализации облицовку кирпичом для понимания красиво ли смотрится . Окна также не зафиксированы – по Облицовке будем смотреть . Вроде ...Архитектура зданий17 заявокЗакрыт6 лет назад
Задачи: - выполнить обследование, - предложить архитектурно-строительные решения по ремонту кровли - спроектировать сети электроснабжения - сделать проект организации капитального ремонта Просьба прислать условия работы и цены.Закрыт7 лет назад
Хотелось бы получить около 10 проектов ( до 100 кв.м.). Нужен внешний вид дома, 4 фасада плюс планировка. Технология строительства: каркасные дома. Возможно у кого есть уже готовые. Нужны примеры качества внешнего вида и планировки + цена за ...Архитектура зданий16 заявокЗакрыт7 лет назад
Надо перекрыть офисные помещения (металлом), пристроенные к многоэтажному жилому дому, высота помещения 3м. 1 опора кирпичная стена, врезать балку в кирпичную стену, а 2 колонна металлическая. + Расчет металлических балок покрытия или металлических прогонов. Надо ...Закрыт7 лет назад
Необходимо выполнение прочностных расчётов металлоконструкций промышленных печей методом конечных элементов, с учётом нагрузок от оборудования, ветра, сейсмики и пр. с выдачей рекомендаций конструкторам по усилению слабых мест или оптимизации конструкции с точки зрения прочности. Сбор ...Закрыт7 лет назад
Необходимо делать расчеты объемов строительства коттеджей от 100 до 350 кв.м. по эскизам. Фирма работает в малоэтажном строительстве, клиенты очень часто приходят без проектов. Интересует стоимость расчетов, в неделю до пяти расчетов. Важны коротки сроки ...Архитектура зданий16 заявокЗакрыт7 лет назад
1) "Схема планировочной организации земельного участка" 3) "Конструктивные и объемно-планировочные решения" 4) "Сведения об инженерном оборудовании и, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" : а) подраздел "Система электроснабжения"; б) подраздел "Система водоснабжения"; в) подраздел "Система водоотведения"; г) подраздел ...Архитектура зданий7 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищем архитектора для проектной работы! Суть проекта: реализация саун для помещений и саун уличного типа. Архитектору нужно реализовать несколько проектов саун в двух стилях (контемп и русский стили) (всего около 10-12шт). ТЗ есть. Конструктив: 1. Кабинки должны быть каркасные ...Архитектура зданий7 заявокЗакрыт7 лет назад