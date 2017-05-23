Хочу построить коттедж, нужно сделать проект.

Архитектура зданийЗакрыт20 заявок243 просмотра
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Строю себе дом в татарстане, нужен проектировщик хороший. Отзовитесь ребята!

7 лет назад
guest_14839789798342
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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