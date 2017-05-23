Проектировщик мини футбольного поля

Ищем архитектора для проектной работы! Суть проекта: реализация саун для помещений и саун уличного типа. Архитектору нужно реализовать несколько проектов саун в двух стилях (контемп и русский стили) (всего около 10-12шт). ТЗ есть. Конструктив: 1. Кабинки должны быть каркасные ...