Создать проект дома в SketchUp по чертежу

Необходимо доработать имеющийся проект КМ (конструкции металлические) для здания размерами 6*12 *7 м. Есть проект КМ. В текущем проекте (которые будет во вложенном) вес здания составляет 6,7 тонн. Это более 95 кг. на м2. Очень много. ...