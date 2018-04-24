Разработать архитектуру базы данных Mysql

Нужно в одном готовом .exe (cracke) файле поменять пару текстов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для отдела маркетинга строительной компании необходимо разработать web-приложение.
Обязательные требования к исполнителю: специалист по базамданных mysql, опытработы с A-parser.
Для рекламы строящихся домов, а также предложения своихуслуг компания ежедневно размещает 20-50 объявлений на различных интернет
площадках.
Основные ресурсы.
Avito
Domofond
Youla
Cian
Yandex недвижимость
Irr
И другие
Общее количество за месяц составляет от 1000 до 2000объявлений.
Для упрощения работы, и получения статистики эффективностиплощадок / объявлений необходимо приложение.
В ручном режиме загружаем ссылки на интересующее насОбьявления.
Программа в автоматическом режиме раз в сутки заходит поссылке собирает статистику по просмотрам и передает в базу.
С базой данных работает админ/dashboard панель которая вграфическом виде представляет статистику по площадкам/объявлениям.
Что необходимо отражать в админке
Площадки на которых размещаем
Количество активных объявлений
Количество просмотров
Сроки истечения объявлений
Графики эффективности площадок/обьявлений
Затраты на каждое объявление / площадку
Визуально это должно выглядеть в таком стиле :
Только вместо соц сетей сайты обьявлений
https://www.klipfolio.com/gallery/dashboards/social-media-command-centre
Площадки которые интересны для сбора информации :
Все разделы;
Для парсинга:
Id обьявления/ id пользователя
Город
Дата обновления
Дата размещения объявления
Продажа / аренда
Собственник /частник
Вид недвижимости
Адрес
Количество комнат
Общая площадь
Количество этажей
Стоимость
Имя и телефон продавца
Дата публикации объявления
Дата обновления объявления
Отслеживание цены при изменении
Раздел недвижимость полностью;
Для парсинга:
Id обьявления/ id пользователя
Продажа / аренда
Город
Дата обновления
Количество просмотров
Дата размещения объявления
Собственник /частник
Вид недвижимости
Адрес
Количество комнат
Общая площадь
Этаж
Количество этажей
Стоимость
Имя и телефон продавца
Дата объявления
Отслеживание цены при изменении
Раздел недвижимость полностью;
Для парсинга:
Id обьявления/ id пользователя
Город
Дата обновления
Количество просмотров
Дата размещения объявления
Адрес
Продажа / аренда
Собственник /частник
Срок размещения
Комнат в квартире
Общая площадь
Этаж
Кто разместил
Комнат в квартире
Общая площадь
Площадь кухни
Этаж
Этажность дома
Балкон
Санузлы
Ремонт
Лифт
Тип дома
Имя и телефон продавца
Отслеживание цены при изменении
Все разделы;
Для парсинга:
Id обьявления/ id пользователя
Продажа / аренда
Собственник /частник
Город
Дата обновления
Дата размещения объявления
Стоимость
Тип жилья
Количество комнат
Площадь комнат
Этаж
Этажей в доме
Тип дома
Раздельный санузел
Ремонт
Вид из окон
Год постройки
Материалы стен
Этажность
Подъездов
Квартир
Средняя цена за м2
Динамика цены за м2 за год
Ставка аренды 2-комн.кв.
Динамика ставки за год
О районе
Название
Регион
Население
Средний возраст домов
Средняя цена за м2
Динамика цены за м2 за год
Средняя цена 2-комн.кв.
Динамика ставки за год
Ставка аренды 2-комн.кв.
Динамика ставки за год
Рейтинг района
Отслеживание цены при изменении
Раздел недвижимость полностью;
Для парсинга:
Id обьявления/ id пользователя
Продажа / аренда
Собственник /частник
Город
Дата обновления
Количество просмотров
Дата размещения объявления
Этаж
Комнат в квартире
Этажей в здании
Общая площадь
Улица
Дом
Стоимость
Телефон
Отслеживание цены при изменении
Раздел недвижимость полностью;
Для парсинга:
Id обьявления/ id пользователя
Продажа / аренда
Город
Собственник /частник
Дата обновления
Количество просмотров
Дата размещения объявления
Адрес
Стоимость
Имя и телефон
общая площадь
жилая площадь
комнаты
этаж
год постройки
Отделка
Количество комнат
Этаж
Общая площадь
Балкон
Покрытие пола
Вид из окон
Тип здания
Высота потолков
Количество этажей
Лифт
Мусоропровод
Охрана/консьерж
Отслеживание цены при изменении
Раздел недвижимость полностью;
Для парсинга:
Id обьявления/ id пользователя
Продажа / аренда
Собственник /частник
Город
Дата обновления
Дата размещения объявления
Стоимость
Телефон
Этаж / Всего
Комнат
Площадь, м?
Торг возможен
Тип дома
Балкон
Тип санузла
Свободная планировка
Отслеживание цены при изменении
Что необходимо делать с данными
1. Собираем парсерами всю доступную информацию пообьявлениям, контактам, ценам, посещаемости и просмотрам
2.Проводим отсеивание дублей, сортировку по категориям,разделение на риэлторов и частников
3.Работаем с базой поиск, сортировка, возможностьвыгрузки списков, возможность текстового поиска
4. Формирование статистических отчетов. Количествообьявлений по разделам, площадкам, пользователям просмотры и тд .
5. Механизм ежедневной загрузки новых обьявлений, иархивирования старых
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