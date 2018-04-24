Разработать архитектуру базы данных Mysql

Базы данныхЗакрыт3 заявки203 просмотра
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Для отдела маркетинга строительной компании необходимо разработать web-приложение.

Обязательные требования к исполнителю: специалист по базамданных mysql, опытработы с A-parser.

Для рекламы строящихся домов, а также предложения своихуслуг компания ежедневно размещает 20-50 объявлений на различных интернет

площадках.

Основные ресурсы.

Avito

Domofond

Youla

Cian

Yandex недвижимость

Irr

И другие

Общее количество за месяц составляет от 1000 до 2000объявлений.

 

Для упрощения работы, и получения статистики эффективностиплощадок / объявлений необходимо приложение.

 

В ручном режиме загружаем ссылки на интересующее насОбьявления.

 

Программа в автоматическом режиме раз в сутки заходит поссылке собирает статистику по просмотрам и передает в базу.

 

С базой данных работает админ/dashboard панель которая вграфическом виде представляет статистику по площадкам/объявлениям.

Что необходимо отражать в админке

Площадки на которых размещаем

Количество активных объявлений

Количество просмотров

Сроки истечения объявлений

Графики эффективности площадок/обьявлений

Затраты на каждое объявление / площадку

 

 

Визуально это должно выглядеть в таком стиле :

Только вместо соц сетей сайты обьявлений

https://www.klipfolio.com/gallery/dashboards/social-media-command-centre

Площадки которые интересны для сбора информации :

 

https://www.domofond.ru 

Все разделы;

Для парсинга:

Id обьявления/ id пользователя

Город

Дата обновления

Дата размещения объявления

Продажа / аренда

Собственник /частник

Вид недвижимости

Адрес

Количество комнат

Общая площадь

Количество этажей

Стоимость

Имя и телефон продавца

Дата публикации объявления

Дата обновления объявления

Отслеживание цены при изменении

 

www.avito.ru

Раздел недвижимость полностью;

Для парсинга:

Id обьявления/ id пользователя

Продажа / аренда

Город

Дата обновления

Количество просмотров

Дата размещения объявления

Собственник /частник

Вид недвижимости

Адрес

Количество комнат

Общая площадь

Этаж

Количество этажей

Стоимость

Имя и телефон продавца

Дата объявления

Отслеживание цены при изменении

 

https://youla.ru/ 

Раздел недвижимость полностью;

Для парсинга:

Id обьявления/ id пользователя

Город

Дата обновления

Количество просмотров

Дата размещения объявления

Адрес

Продажа / аренда

Собственник /частник

Срок размещения

Комнат в квартире

Общая площадь

Этаж

Кто разместил

Комнат в квартире

Общая площадь

Площадь кухни

Этаж

Этажность дома

Балкон

Санузлы

Ремонт

Лифт

Тип дома

Имя и телефон продавца

Отслеживание цены при изменении

 

https://www.cian.ru/ 

Все разделы;

Для парсинга:

Id обьявления/ id пользователя

Продажа / аренда

Собственник /частник

Город

Дата обновления

Дата размещения объявления

Стоимость

Тип жилья

Количество комнат

Площадь комнат

Этаж

Этажей в доме

Тип дома

Раздельный санузел

Ремонт

Вид из окон

Год постройки

Материалы стен

Этажность

Подъездов

Квартир

Средняя цена за м2

Динамика цены за м2 за год

Ставка аренды 2-комн.кв.

Динамика ставки за год

О районе

Название

Регион

Население

Средний возраст домов

Средняя цена за м2

Динамика цены за м2 за год

Средняя цена 2-комн.кв.

Динамика ставки за год

Ставка аренды 2-комн.кв.

Динамика ставки за год

Рейтинг района

Отслеживание цены при изменении

 

 

https://irr.ru/ 

Раздел недвижимость полностью;

Для парсинга:

Id обьявления/ id пользователя

Продажа / аренда

Собственник /частник

Город

Дата обновления

Количество просмотров

Дата размещения объявления

Этаж

Комнат в квартире

Этажей в здании

Общая площадь

Улица

Дом

Стоимость

Телефон

Отслеживание цены при изменении

 

 

https://realty.yandex.ru 

Раздел недвижимость полностью;

Для парсинга:

Id обьявления/ id пользователя

Продажа / аренда

Город

Собственник /частник

Дата обновления

Количество просмотров

Дата размещения объявления

Адрес

Стоимость

Имя и телефон

общая площадь

жилая площадь

комнаты

этаж

год постройки

Отделка

Количество комнат

Этаж

Общая площадь

Балкон

Покрытие пола

Вид из окон

Тип здания

Высота потолков

Количество этажей

Лифт

Мусоропровод

Охрана/консьерж

Отслеживание цены при изменении

 

 

realty.mail.ru

Раздел недвижимость полностью;

Для парсинга:

Id обьявления/ id пользователя

Продажа / аренда

Собственник /частник

Город

Дата обновления

Дата размещения объявления

Стоимость

Телефон

Этаж / Всего

Комнат

Площадь, м?

Торг возможен

Тип дома

Балкон

Тип санузла

Свободная планировка

Отслеживание цены при изменении

 

Что необходимо делать с данными

 

1. Собираем парсерами всю доступную информацию пообьявлениям, контактам, ценам, посещаемости и просмотрам 

 

2.Проводим отсеивание дублей, сортировку по категориям,разделение на риэлторов и частников

 

3.Работаем с базой поиск, сортировка, возможностьвыгрузки списков, возможность текстового поиска

 

4. Формирование статистических отчетов. Количествообьявлений по разделам, площадкам, пользователям просмотры и тд .

 

5. Механизм ежедневной загрузки новых обьявлений, иархивирования старых

 

MySQL
6 лет назад
Denn198
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
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