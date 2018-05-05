Наполнить базу данных Excel информацией

Базы данныхЗавершен9 заявок275 просмотров
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Проект «Наполнить базу данных Excel информацией: ссылка на сайт и контактный email».

Заказчик предоставляет Исполнителю базу данных в Excel.

База данных содержит 2654 строки. 

В базе данных 5 колонок: 

1) порядковый номер 

2) название организации

3) ИНН организации

4) ссылка на веб-сайт 

5) контактный емейл. 

В базе данных заполнены колонки:

1. «порядковый номер»

2. «название организации»

3. ИНН организации. 

Требуется заполнить колонки

4. сайт организации

5. контактный email.

Сайт организации можно искать в Интернет по названию организации и по ИНН.

Контактный емейл организации можно найти на сайте в разделе "контакты"

Условием оплаты является выполнение работы и предоставление базы данных Заказчику

На выполнение задачи срок 14 дней с момента старта.

Оплата 1 рубль за каждый правильно (корректно) найденный сайт + емейл.

Оплата совершается в течение 1-3 дней с даты приемки работы.

Оплата совершается перечислением с WMR кошелька Заказчика на WMR кошелек Исполнителю.

6 лет назад
Capitan_
Игорь 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Asasin232
35 летТаиланд
7 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад
$45
10 дней
Рекомендую Андрея, как ответственного исполнителя. работа была выполнена в срок, все сделано идеально. спасибо!
Очень доволен сотрудничеством с Игорем! Интересная работа, понятно поставленное ТЗ, быстрая оплата. Все четко и в срок. Спасибо за заказ! Рекомендую к сотрудничеству.
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