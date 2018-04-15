Перенос данных из 1с 7.7 в 1с 8.3

Требуется исполнитель(не фирма а человек) с большим опытом.Особые условия

1.Используемая версия 1с7.7 на англ.языке...

2.В итоге работы нужен не просто сам переход (перенос данных), а правильно оформленные правила и рабочий файл(обработка) с возможностью постоянного (2 раза в день) обмена между 1с7.7 и 1с8.3., т.к. бухгалтерия работает в 1с7.7., а 1с8.3 нужна для работы мобильной версии маршрутных листов водителей.

Критерии выбора исполнителя:

-Качество

-Стоимость

-Сроки