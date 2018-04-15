База данных

нужно перенести БД с 1С7.7 ТиС в 1С8 УТ для Украины
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
День добрый.
Нужно собрать вручную (не парсингом) актуальную базу данных контактными данными из
1. директоров и руководителей
2. собственники бизнеса
3. высокопоставленные чиновники и гос служащие на руководящей должности
Нужны ФИО, е-майл и номер телефона ( и другие контакты если возможно)
Интересует количество, цена, и срок выполнения
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