Разработка базы данных на DJANGO

Базы данныхЗакрыт6 заявок280 просмотров
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Необходимо разработать приложение для учета сотрудников фирмы.

ТЗ и технические требования во вложении.

Сроки не горят.

Django
6 лет назад
ets-laba
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
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