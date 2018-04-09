Разработка базы данных на DJANGO

Добрый день нужно собрать базу email адресов магазинов по продаже автозапчастей по России. Указывайте цену и объемы. База будет проверятся на валидность, оплата по факту за валидные email адреса.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать приложение для учета сотрудников фирмы.
ТЗ и технические требования во вложении.
Сроки не горят.
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