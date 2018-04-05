Наличие ТЗ, коммуникация, работа через безопасную сделку - всё очень хорошо. Проект интересный и, ввиду специфики, оказался со своими подводными камнями, которые были скрупулезно "пропатчены". Только положительные эмоции от сотрудничества с Владимиром, он как заказчик понимает, что хочет получить и внимательно проверяет работу. Рекомендую к сотрудничеству!