ets-laba

Владимир ets-laba

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

At-1
29 лет
7 лет в сервисе
Была
час назад
$35
10 баллов
6 лет назад
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С Владимиром очень приятно работать. Все прошло гладко, с оплатой никаких проблем. Рекомендую)
Марина выполнила необычный заказ. Всё было сделано в сроки, а доработки произведены в кратчайшие сроки.
Ответный отзыв
El_man_ya_china
Эльман 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Редактирование документа
Владимир Иванов - отличный заказчик. Задачу определяет очень четко, детально и понятно. Оплату проводит быстро. Все на достаточно высоком уровне.
Быстро. Четко. Спасибо!
Ответный отзыв
gladishevap
Алексей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$65
10 баллов
7 лет назад
Парсер технических данных с сайта
Python
Наличие ТЗ, коммуникация, работа через безопасную сделку - всё очень хорошо. Проект интересный и, ввиду специфики, оказался со своими подводными камнями, которые были скрупулезно "пропатчены". Только положительные эмоции от сотрудничества с Владимиром, он как заказчик понимает, что хочет получить и внимательно проверяет работу. Рекомендую к сотрудничеству!
Работа сделана качественно, в срок. Все доработки сделаны быстро и без вопросов. Сотрудничеством доволен, рекомендую.
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