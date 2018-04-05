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Необходимо разработать приложение для учета сотрудников фирмы. ТЗ и технические требования во вложении. Сроки не горят.Базы данных6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать парсер данных с сайта. Техническое задание во вложении. Предпочитаемые язык парсера - Python. Либо предлагайте свои варианты. Сроки не жмут.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день, уважаемые мастера. Необходимо разработать: логотипвизиткубланкфирменные цветаДетали во вложении.Фирменный стиль32 заявкиЗакрыт7 лет назад