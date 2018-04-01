БД "ИНСТИТУТ"

Базы данныхЗакрыт5 заявок234 просмотра
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Условно институт создан с 2013 г. Нужно составить БД ,чтобы внести данные по учету студентов по всем потокам за все годы по настоящее время.  успеваемость студентов,переводы с курса на курс. Расписание занятий с учетом учебного плана.Учет преподавателей и зар. платы.,нагрузку на преподавателя. Мне нужно просто создать таблицы и создать схему базы данных,установить связи, чтобы я далее мог корректно создавать формы и отчеты. Примерный список таблиц и сама БД (примерная прилагается).

6 лет назад
kos-r625
62 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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