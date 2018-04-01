БД "ИНСТИТУТ"

Условно институт создан с 2013 г. Нужно составить БД ,чтобы внести данные по учету студентов по всем потокам за все годы по настоящее время. успеваемость студентов,переводы с курса на курс. Расписание занятий с учетом учебного плана.Учет преподавателей и зар. платы.,нагрузку на преподавателя. Мне нужно просто создать таблицы и создать схему базы данных,установить связи, чтобы я далее мог корректно создавать формы и отчеты. Примерный список таблиц и сама БД (примерная прилагается).