1с перенос БД

Базы данныхЗакрыт3 заявки129 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

нужно перенести БД с 1С7.7 ТиС в 1С8 УТ для Украины

6 лет назад
gerus-n
47 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Написать бэкенд для Android приложение по публикации мероприятий

    $190

    Ищу бэкенд-разработчика для написания бэкенда приложения по созданию мероприятий.  Необходимый функционал:[list][*]Вход только через соц. сети (fb и vk)[*]Создания, редактирование событий с геолокацией[*]Поиск по мероприятиям [*]Свой профиль[/list]Подробнее при обсуждении по скайпу или другому мессенджеру.  Материалы - прототип, ТЗ выполнено ...

    Android
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Собрать базу email магазинов автозапчастей

    Добрый день нужно собрать базу email адресов магазинов по продаже автозапчастей по России. Указывайте цену и объемы. База будет проверятся на валидность, оплата по факту за валидные email адреса.

    Базы данных6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • БД "ИНСТИТУТ"

    Условно институт создан с 2013 г. Нужно составить БД ,чтобы внести данные по учету студентов по всем потокам за все годы по настоящее время.  успеваемость студентов,переводы с курса на курс. Расписание занятий с учетом учебного ...

    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Снять нагрузку с сервера и sql

    периодически начинают долго открываться категории http://prntscr.com/j3ntts и падает sql сайт после кардинального апгрейта (смена движка), и были подозрения на переиндексацию роботами, но ограничение (Crawl-delay: 2) в роботс нагрузку не снимает, повторюсь, что нагрузка не постоянная и ...

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Программа для виндоус (база данных)

    Необходимо создать программу, которая позволяет заносить в базу данных карточки людей по определенной форме, предусматривается прикрепление фотографии и мед справок. Если человек посещает Центр несколько раз (выписывается и приходит снова), то каждое посещение заноситься в ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написать макрос на VBA в Excel

    Здравствуйте. Нужно написать макрос расчета стоимости и сроков транспортировки по 2 транспортным компаниям: ПЭК и СДЭК. ТЗ на скрипт прикрепил к проекту. Если будут вопросы, пишите, в личку для уточнения информации. Пишите, пожалуйста, стоимость и сроки ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Работа с e-mail базами данных

    Здравствуйте! Как мне кажется из базовых знаний sql, работа будет не пыльной. У меня есть один файл csv файл с базой клиентов (назовём база A). Требуется создать исходя из этой базы A новые CSV файлы с клиентами, ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • База данных+парсер

    Есть база данных, она сделана в виде веб приложения, в данный момент я ее снял с хостинга- поэтому нужно ее опять развернуть на хостинге, бекап у меня есть . К этой базе данных был парсер, ...

    Базы данных6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад