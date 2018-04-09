Необходимо разработать приложение для учета сотрудников фирмы. ТЗ и технические требования во вложении. Сроки не горят.
Написать бэкенд для Android приложение по публикации мероприятий
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу бэкенд-разработчика для написания бэкенда приложения по созданию мероприятий.
Необходимый функционал:
- Вход только через соц. сети (fb и vk)
- Создания, редактирование событий с геолокацией
- Поиск по мероприятиям
- Свой профиль
Материалы - прототип, ТЗ выполнено в виде сценариев использования, к каждому экрану имеются пояснения об элементах экрана.
Бюджет указан на бэкенд, само приложение отдельно примерно за ту же сумму. В предложении указывайте цену, цена в заявке является максимальной.
Время выполнения - 2 недели, отклонение макс. 5 дней
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