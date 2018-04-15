Выгрузка EPC DATA HYUNDAI в MySQL

Написать базу данных в sql для информационной системы , по готовой er модели (erwin).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выгрузить все данные из оригинального каталога hyundai в mysql. Также необходимы картинки.
При сдаче проекта предоставить всю техническую информацию по базе.
Ориентирован на исполнителей, которые уже "в теме", по базам которых уже есть рабочие проекты.
Каталог Ваш, версия желательно не старше 2-х лет.
Пишите сразу ценник.
PS нацелен на долгосрочное сотрудничество, т.к. hyundai только начало.
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