Выгрузка EPC DATA HYUNDAI в MySQL

Необходимо выгрузить все данные из оригинального каталога hyundai в mysql. Также необходимы картинки.

При сдаче проекта предоставить всю техническую информацию по базе.

Ориентирован на исполнителей, которые уже "в теме", по базам которых уже есть рабочие проекты.

Каталог Ваш, версия желательно не старше 2-х лет.

Пишите сразу ценник.

PS нацелен на долгосрочное сотрудничество, т.к. hyundai только начало.