Delphi

Базы данныхЗавершен4 заявки190 просмотров
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Нужно в одном готовом .exe (cracke) файле поменять пару текстов. 

Delphi
6 лет назад
network53
Эмиль 
32 годаАзербайджан
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
artemzagurski
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$5
1 день
Прогер хороший советую всем. Многие профи прогеры от моего проекта отказывались так как не могли сделать, Артём взялся за проект может такое и впервые делает не знаю, но сделал качественно как я хотел и очень за выгодную цену чем я был удивлён. Советую всем. Сейчас дал новые задачи и уверен Артём это сделает! =) #Respect
Хороший заказчик, может объяснить чего хочет, компромиссный и очень терпеливый)
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