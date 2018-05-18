Прогер хороший советую всем. Многие профи прогеры от моего проекта отказывались так как не могли сделать, Артём взялся за проект может такое и впервые делает не знаю, но сделал качественно как я хотел и очень за выгодную цену чем я был удивлён. Советую всем. Сейчас дал новые задачи и уверен Артём это сделает! =) #Respect