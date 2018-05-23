База данных на языке Pascal abc.net

Спасибо за заказ. Оплату получил. Учитывая моё правило "сначала деньги, потом файлы", он был немного обеспокоен возможным обманом с моей стороны, т.к. первый раз оплачивал услуги фриланса. Но это мне ни к чему. Тем не менее, он доверился, заплатил положенную сумму, сразу получил работу. Спокойный, рассудительный, вникал в мои объяснения, как будет программа работать. Само задание мне понравилось. Надеюсь, это был не единственный заказ.