Проект «Наполнить базу данных Excel информацией: ссылка на сайт и контактный email». Заказчик предоставляет Исполнителю базу данных в Excel. База данных содержит 2654 строки. В базе данных 5 колонок: 1) порядковый номер 2) название организации 3) ИНН организации 4) ссылка на веб-сайт 5) ...
База даних MS SQL Server "Патентів та науково технічної інформації"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Нужна БД MS SQL Server "Патентів та науково технічної інформації" для курсовой работы.
Сделать на C++(WinForm)
Цена договорная
- Похожие заказы
- Базы данных1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется исполнитель(не фирма а человек) с большим опытом.Особые условия 1.Используемая версия 1с7.7 на англ.языке... 2.В итоге работы нужен не просто сам переход (перенос данных), а правильно оформленные правила и рабочий файл(обработка) с возможностью постоянного (2 раза в ...Базы данных3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо выгрузить все данные из оригинального каталога hyundai в mysql. Также необходимы картинки. При сдаче проекта предоставить всю техническую информацию по базе. Ориентирован на исполнителей, которые уже "в теме", по базам которых уже есть рабочие проекты. Каталог Ваш, ...Базы данных2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Написать базу данных в sql для информационной системы , по готовой er модели (erwin).Базы данных4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен специалист по работе с BigData, Python, Perl с аналитическим складом ума и опытом работы в данной сфере. Оставляйте свой скайп для связи, все подробности - при общении.Базы данных1 заявкаЗакрыт6 лет назад
День добрый. Нужно собрать вручную (не парсингом) актуальную базу данных контактными данными из 1. директоров и руководителей 2. собственники бизнеса 3. высокопоставленные чиновники и гос служащие на руководящей должности Нужны ФИО, е-майл и номер телефона ( и другие контакты ...Базы данных1 исполнительЗакрыт6 лет назад
нужно перенести БД с 1С7.7 ТиС в 1С8 УТ для УкраиныБазы данных3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $190
Ищу бэкенд-разработчика для написания бэкенда приложения по созданию мероприятий. Необходимый функционал:[list][*]Вход только через соц. сети (fb и vk)[*]Создания, редактирование событий с геолокацией[*]Поиск по мероприятиям [*]Свой профиль[/list]Подробнее при обсуждении по скайпу или другому мессенджеру. Материалы - прототип, ТЗ выполнено ...Базы данных2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать приложение для учета сотрудников фирмы. ТЗ и технические требования во вложении. Сроки не горят.Базы данных6 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день нужно собрать базу email адресов магазинов по продаже автозапчастей по России. Указывайте цену и объемы. База будет проверятся на валидность, оплата по факту за валидные email адреса.Базы данных6 заявокЗакрыт6 лет назад