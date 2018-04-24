Пройти тест по MySQL

Нужно в одном готовом .exe (cracke) файле поменять пару текстов.
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нужно пройти тест на виртуальной кафедре университета по mysql. Всего 24 вопроса. Подробнее л/с
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