Обработка информации по демографическои&#774; ситуации(База Данных)

Базы данныхЗакрыт4 заявки161 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать программу на C++ Builder

Программа должна обрабатывать информацию о

новорожденных: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения, сведения о

родителях.

Информацию об умерших: фамилия, имя, отчество, пол, год и место рождения, год и место

смерти, причина смерти.

Формировать отчеты о демографической ситуации за определенный период.

Проводить анализ и прогнозирование демографической ситуации:

− выполнить группировку умерших по полу, возрастным группам и причинам смерти.

Определить среднюю продолжительность жизни мужчин и женщин;

− определить корреляционную зависимость между возрастом и количеством умерших в

данном возрасте по различным причинам;

− определить прирост/ убыль населения за данный период и спрогнозировать численность

населения на ближайший период времени.

Представлять графическую интерпретацию полученных результатов.

6 лет назад
guest_15245872703011
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Delphi

    Нужно в одном готовом .exe (cracke) файле поменять пару текстов.

    Delphi
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • База данных на языке Pascal abc.net

    Здравствуйте,  мне необходимо написать Базу Данных на языке программирования Pascal ABC.NET. Все требования описаны в ниже закрепленном файле, номер варианта 0-22,Оплата на усмотрение.

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Наполнить базу данных Excel информацией

    Проект «Наполнить базу данных Excel информацией: ссылка на сайт и контактный email». Заказчик предоставляет Исполнителю базу данных в Excel. База данных содержит 2654 строки.  В базе данных 5 колонок:  1) порядковый номер  2) название организации 3) ИНН организации 4) ссылка на веб-сайт  5) ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Перенос данных из 1с 7.7 в 1с 8.3

    Требуется исполнитель(не фирма а человек) с большим опытом.Особые условия 1.Используемая версия 1с7.7 на англ.языке... 2.В итоге работы нужен не просто сам переход (перенос данных), а правильно оформленные правила и рабочий файл(обработка) с возможностью постоянного (2 раза в ...

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Выгрузка EPC DATA HYUNDAI в MySQL

    Необходимо выгрузить все данные из оригинального каталога hyundai в mysql. Также необходимы картинки. При сдаче проекта предоставить всю техническую информацию по базе. Ориентирован на исполнителей, которые уже "в теме",  по базам которых уже есть рабочие проекты. Каталог Ваш, ...

    MySQL
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад