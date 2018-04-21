Необходимо выгрузить все данные из оригинального каталога hyundai в mysql. Также необходимы картинки. При сдаче проекта предоставить всю техническую информацию по базе. Ориентирован на исполнителей, которые уже "в теме", по базам которых уже есть рабочие проекты. Каталог Ваш, ...