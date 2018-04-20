Макросы - упрощение обработки данных в таблице

Нужно в одном готовом .exe (cracke) файле поменять пару текстов.
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В этом видео, я рассказываю, что необходимо.
Основная задача - это упростить процесс обновления данных в таблице, вплоть до нажатия одной кнопки.
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