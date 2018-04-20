Макросы - упрощение обработки данных в таблице

Базы данныхЗакрыт4 заявки212 просмотров
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В этом видео, я рассказываю, что необходимо.

https://youtu.be/YUzlKKSSJEo

Основная задача - это упростить процесс обновления данных в таблице, вплоть до нажатия одной кнопки.

6 лет назад
electrocet
Станислав 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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